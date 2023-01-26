Для московского метро закупят 38 инновационных мотовозов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

До конца следующего года столица закупит у отечественного производителя 38 новых мотовозов для метрополитена. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу столичного Дептранса Максима Ликсутова.

"Сергей Собянин поручил уделять внимание обновлению парка не только пассажирских составов, но и служебной техники... <...> За ближайшие два года у российского производителя закупим 38 новых мотовозов", – рассказал он.

Обновленная техника будет более экологичной и более комфортной для работников метрополитена: в мотовозах повысят шумоизоляцию, оборудуют эргономичные пульты управления, предусмотрят места для перевозки специалистов.

Отмечается, что мотовозы используются для промывки тоннелей, доставки рельсов или оборудования. Их обновление позволит повысить эффективность обслуживания инфраструктуры метро.

Ранее сообщалось, что Москва закупила для новых участков Большой кольцевой линии метро еще семь поездов "Москва-2020". Всего по БКЛ будут курсировать около 100 таких составов.



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