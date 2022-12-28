В Москву поставили 33 новых электробуса российского производства

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В столице завершилась приемка 33 новых электробусов. Теперь в городе 1 050 таких машин. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в своем телеграм-канале.

"По задаче мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем развивать электротранспорт в столице. Российские производители наладили новые цепочки поставок, поэтому смогут и дальше поставлять подвижной состав", – отметил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В ближайшее время новые транспортные средства выйдут на маршруты города.

Всего в течение 2023 и 2024 годов в Москву поступит около 1 000 улучшенных электробусов. Их основные преимущества заключаются в удвоенной емкости батареи, более ярком указателе маршрута и запасе хода после подзарядки до 90 километров.

Ранее Сергей Собянин заявил, что столичный парк электробусов планируется расширить до 2 тысяч машин к концу 2023 года. В настоящее время по улицам города ходит тысяча таких машин, а сеть их маршрутов составляет до 790 километров.



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