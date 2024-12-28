Движение на Солнцевской линии восстановлено

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Движение на Солнцевской линии столичного метрополитена восстановлено и вводится в график. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса.

Интервалы были увеличены в связи с человеком на путях. Движения не было от станции "Деловой центр" до станции "Раменки". В обратном направлении поезда следовали с увеличенными паузами между отправлениями, отмечало ведомство.

Между тем появилось расписание поездов Московского ж/д узла на новогодние праздники. Так, 28 декабря поезда будут следовать по расписанию пятницы. С 29 декабря по 7 января – по расписанию субботы. Расписание воскресенья будет действовать 8 января, а в четверг, 9 января, поезда будут ходить по расписанию понедельника.

Кроме того, в Новый год и Рождество поезда МЦД будут ходить до 03:00. Интервалы движения на МЦД-1 и МЦД-4 составят 20 минут, в то время как на МЦД-2 и МЦД-3 – 15 минут.