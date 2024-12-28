Военно-Грузинская дорога закрыта для грузовиков из-за непогоды

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Движение грузовиков по Военно-Грузинской дороге запретили из-за непогоды на территории Грузии. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Северной Осетии.

"<…> запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке Владикавказ – Ларс – в направлении на выезд из РФ с 01:20 по московскому времени 28 декабря до особого распоряжения", – говорится в сообщении.

По данным центра организации дорожного движения Северной Осетии, в электронной очереди на пересечение пункта пропуска "Верхний Ларс" зарегистрировано 1 656 грузовиков.

Между тем москвичей предупредили об интенсивном движении у ТЦ и в центре столицы 28 декабря. Эти условия будут сохраняться на протяжении всего дня. По прогнозам экспертов, к вечеру заторы на дорогах столицы достигнут уровня 7–8 баллов. В целях экономии времени представители департамента посоветовали москвичам и гостям города пользоваться общественным транспортом.