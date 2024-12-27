МЧС распространило предупреждение о тумане и гололеде в Москве до утра субботы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Главное управление МЧС России по Москве предупредило жителей столицы о тумане с видимостью от 200 до 700 метров и гололеде.

Предупреждение будет действовать с вечера 27 декабря и до 06:00 28 декабря. На дорогах образуется гололедица.

Автомобилистам посоветовали снизить скорость движения, увеличить дистанцию от впереди идущих машин и избегать внезапных маневров на дороге.

Синоптик Евгений Тишковец отметил, что в новогоднюю ночь в Москве ожидаются переменная облачность без осадков, а также мороз от минус 6 до минус 1 градуса.

Кроме того, днем 1 января ожидается снегопад. Температура воздуха составит от минус 3 до 0 градусов. Тишковец добавил, что сугробы вырастут до 10–12 сантиметров.