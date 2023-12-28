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Российская авиакомпания "Победа" в 2024 году получит еще один Boeing 737-800. Об этом со ссылкой на пресс-службу компании сообщает РИА Новости.

"Победа" в 2024 году пополнит свой флот еще одним самолетом Boeing 737-800", – указано в сообщении.

Парк самолетов лоукостера будет состоять из 42 воздушных судов. Первые рейсы на новом самолете начнутся в середине следующего года.

Авиакомпания "Победа" входит в группу "Аэрофлот". Ранее сообщалось, что "Аэрофлот" вывел из иностранных реестров 45% своих импортных самолетов. Тогда в компании заявляли о выведении 120 самолетов иностранного производства из инореестров.

До этого гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский сообщил, что авиакомпания занимается нормативной базой по "мокрому" лизингу самолетов. Подобный вид лизинга предполагает сдачу в аренду самолетов вместе с экипажем.

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