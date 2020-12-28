Водителям рассказали о затруднениях на дорогах Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ситуация на дорогах Москвы оценивается в 8 баллов, сообщили в столичном департаменте транспорта.

"Предновогодняя пора на дорогах уже 8 баллов. К вечеру прогнозируем до 9", – заявили в ведомстве.

Отмечается, что дорожные затруднения фиксируются на внутренней стороне 82-го километра МКАД. Также заторы образовались на 53-м километре кольцевой автодороги.

В Дептрансе подчеркнули, что сложная ситуация сформировалась на развязке МКАД и Волоколамского шоссе, а также на Северянинском путепроводе и Большом Каменном мосту. Дорожные затруднения также фиксируются на внешней и внутренней стороне Лужнецкой эстакады и на Ленинградском проспекте на пути в центр.

Ранее стало известно, что метро Москвы, МЦК и МЦД будут работать без перерывов в новогоднюю ночь. Также в ночь на 1 января будут работать 174 регулярных маршрута наземного пассажирского транспорта. Пригородные электрички в новогоднюю ночь будут работать до 2:00, а с 1 до 10 января они будут курсировать по графику выходного дня.