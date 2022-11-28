Минтранс РФ подготовил инструкции по организации паркингов и сдерживанию автомобилизации

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Минтранс России подготовил методические рекомендации для регионов по организации паркингов и сдерживанию автомобилизации по поручению Владимира Путина. Об этом сообщает "Коммерсант".

Документом предлагается перенести парковки для длительного пребывания авто (более суток) на внутридворовые территории, а количество мест на улично-дорожной сети сократить.

Оплату за парковочное место предлагается вводить при занятости пространства в 85%. Мера может распространиться на места, где нежилые здания совмещены с жилыми (с торговыми или бизнес-центрами).

Также документ содержит поручение для региональных властей, касающееся разработки "мотиваций" для водителей, чтобы они оставляли авто на перехватывающих парковках и пересаживались на общественный транспорт. При этом скорость наземного общественного транспорта планируют увеличить.

Общее парковочное пространство у зданий ведомство предлагает использовать в разное время суток. Например, посетители театра смогут воспользоваться парковкой вечером, административного здания – днем. Подобную инициативу уже используют в Подмосковье, сообщили в Минтрансе Московской области.

В Липецкой области планируют обратиться к методике при организации платных парковок. В Курской и Тамбовской областях также намерены использовать рекомендации. В Крыму и Ростовской области готовы к исполнению рекомендаций.

"Регионам дают совершенно верные рекомендации, но на практике я не припомню ни одного субъекта, где бы они были исполнимы", – сказал руководитель обособленного подразделения компании "Городские парковки" в Воронеже Анатолий Кобяшев.

По его словам, представители региональных администраций часто ссылаются на особенности застроек, а также решения, ограничивающие возможности для исполнения рекомендаций.

Ранее сообщалось, что с 24 декабря на ряде столичных улиц изменится стоимость парковочного места. Изменения не затронули большую часть улиц, а тарифная сетка сохранилась на уровне от 40 до 450 рублей.



С 24 декабря в Москве изменятся парковочные тарифы

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