В МВД предложили новый перечень неполадок, при которых нельзя использовать автомобиль

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Балаев

МВД России предлагает дополнить список неисправностей, с которыми нельзя эксплуатировать автомобиль. Соответствующая инициатива опубликована на портале проектов нормативно-правовых актов.

Новое постановление может вступить в силу с 1 июня 2021 года. В настоящее время данный проект находится на публичном обсуждении.

В ведомстве предложили запретить использование автомобиля при наличии коррозии в тормозной системе, грозящей потерей герметичности или разрушением. Под запрет попадает и негерметично закрепленные и неисправные глушители шума истечения сжатого воздуха из тормозной системы у транспортных средств с пневматическими тормозными системами.

Также эксплуатировать транспортное средство будет запрещено при неполадках в рулевом механизме, в частности, если в нем и рулевом приводе применяются деформированные или дефектные детали. Самопроизвольный поворот рулевого колеса, согласно предложению МВД, также не позволит управлять машиной.

Из документа следует, что нельзя будет ездить на машине в случае отсутствия или поломки устройства фароочистки и автоматического корректирующего устройства угла наклона фар.

Ранее стало известно, что дорожные камеры в Москве начали фиксировать проезд автомобилей по парковочным местам, что запрещено ПДД. С помощью новой меры видеофиксации планируется исключить ситуации, когда водители объезжают заторы по парковочным карманам, а затем пытаются встроиться в ряд.