В МВД предложили новый перечень неполадок, при которых нельзя использовать автомобиль

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Балаев
МВД России предлагает дополнить список неисправностей, с которыми нельзя эксплуатировать автомобиль. Соответствующая инициатива опубликована на портале проектов нормативно-правовых актов.
Новое постановление может вступить в силу с 1 июня 2021 года. В настоящее время данный проект находится на публичном обсуждении.
В ведомстве предложили запретить использование автомобиля при наличии коррозии в тормозной системе, грозящей потерей герметичности или разрушением. Под запрет попадает и негерметично закрепленные и неисправные глушители шума истечения сжатого воздуха из тормозной системы у транспортных средств с пневматическими тормозными системами.
Также эксплуатировать транспортное средство будет запрещено при неполадках в рулевом механизме, в частности, если в нем и рулевом приводе применяются деформированные или дефектные детали. Самопроизвольный поворот рулевого колеса, согласно предложению МВД, также не позволит управлять машиной.
Из документа следует, что нельзя будет ездить на машине в случае отсутствия или поломки устройства фароочистки и автоматического корректирующего устройства угла наклона фар.
Ранее стало известно, что дорожные камеры в Москве начали фиксировать проезд автомобилей по парковочным местам, что запрещено ПДД. С помощью новой меры видеофиксации планируется исключить ситуации, когда водители объезжают заторы по парковочным карманам, а затем пытаются встроиться в ряд.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: