Движение трамваев на Живописной улице восстановлено

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Движение трамваев № 28 и № 31 восстановлено на улице Живописная на северо-западе столицы, сообщает пресс-служба ГУП "Мосгортранс" в Twitter.

Восстановлено движение трамваев № 28, 31 по Живописной улице.



Приятных 😌 — Мосгортранс (@mosgortrans_ru) 28 июля 2019 г.



Ранее сообщалось, что поезда № 28 и № 31 следовали с увеличенным интервалом из-за того, что один из трамваев сошел с рельсов.

18 июля произошел сбой трамваев четырех маршрутов на Волоколамском шоссе по техническим причинам. Задерживались поезда № 6, № 15, № 23, № 28.

