Сбой в движении трамваев произошел на Волоколамском шоссе в Москве

Фото: телеграм-канал Московские новости

Трамваи четырех маршрутов задерживаются на Волоколамском шоссе по техническим причинам. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте "Московского транспорта".

"По техническим причинам на Волоколамском шоссе (возле "Гидропроекта") задерживаются трамваи № 6, № 15, № 23, № 28", – говорится в сообщении.

Уточняется, что трамваи временно курсируют до столичного метро "Войковская".

По техническим причинам на Волоколамском шоссе (возле Гидропроекта) задерживаются трамваи № 6, 15, 23, 28.



Маршруты временно изменены – трамваи вместо метро «Сокол» ходят до «Войковской». Будьте внимательны. — Московский транспорт (@DtRoad) 12 июля 2019 г.



10 июля произошел сбой в движении трамваев на проспекте Мира. Маршруты № 3, № 16 и № 49 временно ходили с увеличенным интервалом.

