Движение трамваев задерживается на северо-западе столицы

Движение трамваев задерживается на Живописной улице. Об этом сообщает в своем Twitter-аккаунте Мосгортранс.

Уточняется, что по техническим причинам с задержкой следуют поезда № 28 и № 31.

По техническим причинам на Живописной улице задерживаются трамваи № 28 и 31. Маршруты временно изменены.



Вместо трамваев ходят автобусы. Будьте внимательны. — Мосгортранс (@mosgortrans_ru) 28 июля 2019 г.



В пресс-службе столичного управления ГИБДД рассказали Агентству "Москва", что поезда следуют с увеличенными интервалами из-за того, что один из трамваев сошел с рельсов. Сейчас его возвращают на место. Информации о пострадавших не поступало.

18 июля произошел сбой трамваев четырех маршрутов на Волоколамском шоссе по техническим причинам. Задерживались поезда № 6, № 15, № 23, № 28.

