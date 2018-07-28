Количество пострадавших в результате ДТП с автобусом увеличилось до 16 человек

Количество пострадавших в результате ДТП с участием автобуса в Подмосковье увеличилось до 16 человек. Все они доставлены в больницу, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Московской области.

Инцидент произошел на трассе А-107, около населенного пункта Белые Столбы, не доезжая 1-го километра до поворота на Каширское шоссе.

По предварительным данным, водитель автобуса марки Mercedes не справился с управлением, в результате чего совершил съезд в кювет.

На момент аварии в салоне находились 27 человек, в том числе двое детей. Ранее сообщалось о 13 пострадавших.