В ДТП с участием автобуса в Подмосковье пострадали 13 человек

Число пострадавших при опрокидывании автобуса в Домодедовском районе Подмосковья увеличилось до 13 человек. Детей среди пострадавших нет, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на ГУ МВД РФ по области.

По уточненным данным, водитель автобуса марки Mercedes не справился с управлением, в результате чего совершил съезд в кювет, что и стало причиной опрокидывания.

Инцидент произошел на трассе А-107, около населенного пункта Белые Столбы, не доезжая 1-го километра до поворота на Каширское шоссе.

Из-за ДТП движение на автодороге затруднено.