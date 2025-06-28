Движение на улицах Чаплыгина и Макаренко краткосрочно перекроют 1 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение авто в районе улиц Чаплыгина будут краткосрочно перекрывать 1 июля в связи с проведением съемок фильма, сообщает Дептранс Москвы.

В ведомстве отметили, что в период с 14:00 до 15:30 перекроют для проезда участки на улицах Чаплыгина и Макаренко. Ограничение будет действовать не более трех минут.

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Движение перекроют на улице Чаплыгина – от дома 35/17, строения 1 по улице Покровка до пересечения с улицей Машкова. Также на улице Макаренко – от пересечения с улицей Жуковского до пересечения с улицей Чаплыгина.

Ранее в Дептрансе сообщили, что с 08:00 28 июня на сутки будет перекрыт проезд по улице Ильинке от улицы Старой до Красной площади и от улицы Ильинки до улицы Варварки в районе дома 5 на Красной площади. Ограничения связаны с проведением бала выпускников.

Также в Дептрансе столицы предупредили, что движение на участках Крымского моста будет ограничено с 1 июля по 20 ноября. В этот раз ограничения связаны с проведением ремонтных работ. С 1 июля по 30 сентября одну из трех полос закроют в каждом направлении на участке от дома 53/2, строение 2 по улице Остоженка до дома 10, корпус 1 по Крымской набережной. С 30 сентября по 20 ноября, одну из трех полос закроют на внешней стороне.