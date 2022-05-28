Фото: портал мэра и правительства Москвы/М. Денисов

В пяти округах Москвы временно изменится схема движения. Это связано со строительными и инженерными работами, сообщает портал мэра и правительства столицы. Автомобилистам рекомендовали заранее планировать маршрут.

Так, с 02:30 28 мая до 04:30 30 мая будет ограничено движение на улице Маршала Воробьева в районе владения 2 на улице Твардовского и на пересечении Таллинской улицы, улицы Твардовского, улицы Кулакова и Проектируемого проезда № 117.

"Это связано с проведением строительных работ. Ограничения будут действовать в ночные часы в выходные дни до 29 августа", – говорится в сообщении.

Кроме того, с 28 мая изменится схема движения на участке ТТК от дома 27 на Киевской улице до дома 30 на Кутузовском проспекте. Ограничения будут действовать до 5 декабря. Также с 28 мая по 27 августа будет изменена схема движения в боковых проездах.

"С 28 мая по 9 августа также будет ограничено движение на участке Ленинградского шоссе в районе владения 136б", – говорится в сообщении.

С 31 мая изменится схема движения транспорта на участке Северо-Восточной хорды. Ограничения будут действовать от дома 27, строения 2 на Лосиноостровской улице до дома 13, строения 2 в Северянинском проезде. До 31 августа там будет поэтапно перекрываться одна полоса в каждом направлении.

Также с 1 июня по 10 августа в связи с проведением работ по строительству инженерных сетей будет ограничено движение на пересечении проспекта 40 лет Октября и Ставропольской улицы.

Ранее сообщалось, что с 1 июня 2022 года по 30 июня 2023 года из-за проведения строительных работ будет ограничено движение на участке Лианозовского проезда.