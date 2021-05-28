Водителям рассказали о семи неожиданных штрафах

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Автомобильный журналист Илья Пименов назвал семь случаев, когда водителя могут оштрафовать при поездке за город. Список приводит РИА Новости.

Так, взыскание возможно за несоответствие состава аптечки требованиям Минздрава. В ней обязательно должны быть как минимум две пачки стерильных салфеток, две медицинские маски и две пары медицинских перчаток размера M.

Кроме того, в нее надо положить рулонные лейкопластыри длиной не менее 500 сантиметров. Сумма штрафа за нарушение составляет 500 рублей.

Аналогичный размер взыскания подразумевается при отсутствии знака аварийной остановки или огнетушителя. Штраф возможен и в том случае, если имеющийся огнетушитель непригоден к использованию. Также в 500 рублей оценивается отсутствие светоотражающего жилета и перевозка животных без специальной клетки.

В топ-3 не самых известных штрафов входит взыскание за отсутствие знака "Крупногабаритный груз" при перевозке длинномеров. В темное время суток также требуется фонарик или светоотражающие элементы сзади и спереди груза.

В три тысячи рублей водителям обойдется отсутствие детского кресла, а от 1 до 2 тысяч рублей могут взыскать за мытье машины с шампунем на дачном участке. В последнем случае также возможен штраф в виде 5 тысяч рублей за набор воды из общего колодца или пруда.

В мае Госдума приняла законопроект об ужесточении наказания для пьяных водителей. Документ был одобрен в первом чтении.