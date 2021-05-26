Превышение скорости оказалось самым частым нарушением в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Превышение скорости составило 43% от общего количества зафиксированных в Москве нарушений правил дорожного движения с января по апрель 2021 года. Об этом сообщает столичный Дептранс.
"Превышение скорости – самое частое нарушение в Москве. На него приходится 43% всех фиксаций, сделанных за первые четыре месяца с начала года. И еще одно из самых опасных. Скорость снижает время на реакцию и увеличивает тормозной путь", – говорится в сообщении.
В департаменте уточнили, что тормозной путь при скорости 30 километров в час составляет 19 метров, в то время как при 60 километрах в час он увеличивается до 50 метров до полной остановки.
"Каждая отметка на спидометре – увеличивает риск", – предупреждает Дептранс.
Ранее водителям рассказали, за какие неисправности могут начать штрафовать в 2022 году. По предварительной информации, наказывать начнут за использование шипованных покрышек летом, поврежденный бампер или защитную пленку на стеклах фар.
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