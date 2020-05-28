Пилот рассказал, почему надо выключать телефон во время полета

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Фото: depositphotos/kasto
Телефон необходимо выключать во время полета или переводить в специальный режим из-за того, что его сигналы могут создавать помехи системам навигации самолетов. Об этом сообщает Express со ссылкой на британского пилота.
По его словам, переключение гаджета в авиарежим, при котором нельзя выйти в интернет или позвонить, означает, что любая передача радиочастотного сигнала заблокирована.
Пилот подчеркнул, что за последние годы технические возможности самолетов улучшились, и тем не менее было проведено несколько исследований, которые доказали связь использования мобильных телефонов на борту с возникающими неисправностями системы.
В то же время бывшая стюардесса Бобби Лори утверждает, что помехи из-за работающего гаджета в навигационной системе – это редкость. По ее словам, чаще разговоры по телефону в небе могут вызвать помехи в акустической системе, и тем самым мешать сотрудникам общаться друг с другом.
Ранее стало известно, что в аэропортах и самолетах пассажиров обяжут носить маски. Аналогичного режима будут придерживаться бортпроводники, причем требование сохранится, если на борту выявят пассажира с симптомами инфекционного заболевания. Кроме того, при посадке и высадке из самолета просят соблюдать социальную дистанцию.
На входах в авиагавани пассажирам будут измерять температуру. При входе в салон их попросят продезинфицировать руки, а затем снять верхнюю одежду и убрать на багажные полки.
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