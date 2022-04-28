Заторы в Москве достигли 9 баллов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Заторы на дорогах Москвы достигли девяти баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Карты".
Наибольшие затруднения наблюдаются на вылетных магистралях, а также на некоторых участках внутренней и внешней сторон МКАД. Кроме того, машины скапливаются на Бульварном, Садовом и Третьем транспортном кольце.
Ожидается, что загруженность столичных дорог снизится к 21:00.
Столичный Дептранс в связи с заторами в вечерний час пик призвал автомобилистов пересесть на городской транспорт. На дорожную ситуацию влияют перекрытия, введенные из-за репетиции парада Победы. В частности, недоступно движение по Тверской улице, Петровке, Воздвиженке, Солянке. С 22:00 нельзя будет проехать по участку Тверского и Страстного бульваров, а также по Большому Путинковскому переулку.
С 22:30 движение транспорта перекроют по Новому Арбату, Воздвиженке и Большому Каменному мосту, а с 23:30 перекрытия начнут действовать на Большой Полянке, Садовом кольце, 2-й Брестской улице. Также ограничения введут на улице Маши Порываевой и проспекте Академика Сахарова.
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