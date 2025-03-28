Движение на Большой кольцевой линии восстановлено

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Движение поездов на Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метрополитена восстановлено и вводится в график. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Ранее на БКЛ движение поездов от станции "Электрозаводская" до "Хорошёвской" было временно приостановлено. По данным столичного Дептранса, корректировки в графике движения составов, следующих по часовой стрелке, были внесены по причине проверки вагонов.

Данные поезда обслуживаются компанией-изготовителем по контракту жизненного цикла, поэтому точные причины проверки должна выявить специальная комиссия. Также на фоне случившегося было принято решение о временном закрытии станции "Савеловская". В связи с этим составы следовали без остановки.

