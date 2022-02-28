На Стромынке по техническим причинам не ходят трамваи

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

В Москве на улице Стромынке по техническим причинам нет движения трамваев, сообщает департамент транспорта в телеграм-канале.

"Временно изменены маршруты № 4Л, 4П, 7 и 13. Будьте внимательны, слушайте объявления водителей", – говорится в сообщении.

В Дептрансе попросили горожан пользоваться автобусами т32, т41 и 716.

Ранее сообщалось, что началась разработка проекта новой линии трамвая, которая пройдет по проспекту Академика Сахарова в центре Москвы. Она соединит уже существующие трамвайные пути, что позволит жителям ВАО без пересадок доезжать до "Третьяковской" и Павелецкого вокзала.

