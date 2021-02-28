На Таганско-Краснопресненской линии нет движения от "Октябрьского поля" до "Полежаевской"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
На участке Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена нет движения от станции "Октябрьское поле" до станции "Полежаевская" по техническим причинам. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса.
"На Таганско-Краснопресненской линии (7) нет движения от "Октябрьского поля" до "Полежаевской" по техническим причинам. В обратном направлении – движение с увеличенными интервалами. Прилагаем все усилия для восстановления движения на участке", – говорится в сообщении.
В департаменте москвичам посоветовали пользоваться для проезда МЦК, МЦД и наземным транспортом.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что работы по реконструкции станций Каховской линии столичного метрополитена ведутся в соответствии с графиком.
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