Трамваи № 3, 38 и 39 задерживаются на Дубининской улице

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Задержки трамваев фиксируются на Дубининской улице. Об этом информирует департамент транспорта Москвы в своем телеграм-канале.

По данным Дептранса, речь идет о трамваях № 3, 38 и 39. Причиной задержек стали технические причины.

"Маршруты временно изменены. Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей", – подчеркнули в департаменте.

Ранее сообщалось, что на Казанском направлении МЖД задерживались поезда в сторону Москвы. Причиной стал человек на путях.

Позднее в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЦФО уточнили, что 45-летнего мужчину сбил поезд на станции Удельная. Пострадавший получил смертельные травмы.