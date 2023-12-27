Дептранс заявил, что повторно использует воду для мойки столичных автобусов и электробусов

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Московский Дептранс повторно использует воду в электробусных и автобусных парках для мойки общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По словам заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова, для снижения негативного влияния на экологию Москвы в домах для электробусов "Красная Пахра", "Митино" и "Салтыковка", а также в шести столичных автобусных парках используется оборотная система водоснабжения. С ее помощью удалось сэкономить примерно 225 миллионов литров воды за 2023 год, подчеркнул он.

В Дептрансе отметили, что отработанная вода на автобусных и электробусных мойках несколько раз фильтруется, а затем возвращается в систему водоснабжения мойки, чтобы ее повторно использовать.

"Оборотная система водоснабжения позволяет вновь использовать отработанную воду в технических нуждах, что благоприятно сказывается на экологии", – заключил Ликсутов.

Ранее сообщалось, что энергию для зарядки столичных электробусов будут производить из возобновляемых источников энергии на гидроэлектростанциях ТГК-1. По данным Дептранса, таким образом парниковые газы не будут выбрасываться в атмосферу при выработке ресурса, следовательно, производство не будет вредить экологии.

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