В МЦД опровергли информацию о повышении тарифов на проезд с 1 января 2020 года

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сотрудники Московских центральных диаметров не подтвердили информацию о повышении тарифов на проезд с 1 января 2020 года. Об этом говорится на официальной странице МЦД в Twitter.

"Вышедшая в ряде СМИ информация об изменении тарифов на проезд с 1 января некорректна", – говорится в сообщении. В пресс-службе диаметров пояснили, что цена на проезд в общественном транспорте изменится с 1 февраля 2020 года.

Отмечается также, что стоимость безлимитных проездных для проезда на общественном транспорте останется прежней. Сюда же входят зоны "Центральная" и "Пригород" на МЦД.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что тарифы на пригородные железнодорожные перевозки и проезд в автомобильном пассажирском транспорте в Подмосковье с 1 января 2020 года будут проиндексированы на 3 и 4,3% соответственно.

Накануне сообщалось, что загруженность 20 станций метрополитена удалось снизить на 10% благодаря запуску Московских центральных диаметров (МЦД). За счет распределения потоков и более удобных пересадок свободнее стали станции "Окружная" и "Фили".

Московские центральные диаметры запустили 21 ноября. МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" представили собой 132 километра пути с 57 остановками, с 19 из которых можно пересесть на метро, МЦК и радиальные направления МЖД.

9 декабря завершился период бесплатного пользования диаметрами. Теперь проезд можно оплатить "Тройкой" или социальной картой. Возможность бесплатной пересадки на метро и МЦК в течение 90 минут осталась неизменной.

С момента запуска первых двух диаметров ими воспользовались 15,5 миллиона пассажиров, а поток пассажиров увеличился на 13%. Благодаря данному виду транспорта горожане смогли сэкономить на поездках почти 100 миллионов рублей.

