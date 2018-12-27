Бесплатные автобусы запустят из-за закрытия трех станций метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Мосгортранс запустит более 70 бесплатных автобусов маршрута "КМ" с 4 по 8 января из-за закрытия трех станций Таганско-Краснопресненской линии метро, сообщает пресс-служба перевозчика.

Это будут низкопольные автобусы особо большого класса. Они свяжут станции "Котельники" и "Выхино" с остановками у метро "Лермонтовский проспект" и "Жулебино". Компенсационный маршрут будет работать с 5:00 до 2:00. В рождественскую ночь, с 6 на 7 января, работу маршрута продлят до 3:00. Интервал движения составит около минуты.

Информацию об этом разместят на остановках наземного транспорта, а также на информационных щитах. У закрытых станций метро будут дежурить сотрудники Транспортного комплекса, которые помогут пассажирам найти место посадки в автобус.

Станции Таганско-Краснопресненской линии "Котельники", "Жулебино" и "Лермонтовский проспект" закроют для пассажиров с 4 по 8 января. Поезда фиолетовой ветки будут двигаться от "Выхино" до "Планерной".

Закрытие требуется для присоединения к метро участка новой Некрасовской (Кожуховской) линии. Обычная работа метро возобновится в среду, 9 января, в 5:30 утра.

Также на январских праздниках будут закрыты несколько станций Арбатско-Покровской линии. Со 2 по 5 января будет закрыт участок от станции "Курская" до "Щелковской". С 6 по 8 января закроется участок от "Партизанской" до "Щелковской". В обычном режиме Арбатско-Покровская линия возобновит работу в среду, 9 января, в 5:30 утра. На время закрытия станций пустят бесплатные компенсационные автобусы.