"Аэрофлот" отменил несколько рейсов между Москвой и Петербургом из-за непогоды

Фото: Москва24/Антон Великжанин

Четыре авиарейса авиакомпании "Аэрофлот" между Москвой и Санкт-Петербургом отменили из-за неблагоприятных условий в аэропорту Пулково. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Из-за непогоды в Пулково вернулись рейсы SU016 и SU022 Москва – Санкт-Петербург.

"Кроме этого, по этой же причине "Аэрофлот" принял решение об отмене следующих рейсов между Москвой и Санкт-Петербургом за 27 ноября 2023 года: SU016/017, SU022/023, SU024/025, SU026/027, SU030/031", – говорится в сообщении.

Несмотря на отмену рейсов, пассажиры авиакомпании могут бесплатно переоформить билеты на другие даты или сделать возврат по месту приобретения.

Между тем, по данным сервиса, "Яндекс Расписания" в столичных аэропортах задержано и отменено 68 рейсов.

Согласно данным онлайн-табло, во Внуково задержали 13 рейсов, еще три полета отменили. В Шереметьево перенесли время выполнения 20 рейсов, еще 11 не состоятся. Из Домодедово не вылетят шесть рейсов, еще 15 будут совершены в другое время.

Пресс-служба Шереметьево ранее рекомендовала пассажирам заранее выезжать в аэропорт. Там напомнили, что в Москве и Московской области на текущие сутки прогнозируются сложные метеоусловия и сильный снегопад.



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