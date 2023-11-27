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Шереметьево рекомендовал пассажирам заранее выезжать в аэропорт из-за снегопада, сообщила пресс-служба авиагавани.

При необходимости пассажиров призвали использовать аэроэкспрессы для прибытия в аэропорт с учетом текущей дорожной ситуации. В аэропорту напомнили, что в Москве и Московской области на текущие сутки прогнозируются сложные метеоусловия и сильный снегопад.

"Пользуйтесь наиболее надежным в данных условиях видом транспорта – поездами аэроэкспресс. Аэропорт Шереметьево продолжает устойчиво обеспечивать обслуживание пассажиров и авиакомпаний по расписанию", – говорится в сообщении.

Шереметьево использует необходимые ресурсы для устойчивого обеспечения взлетно-посадочных операций, деятельности авиакомпаний и обслуживания пассажиров. Проводится постоянная расчистка и обработка взлетно-посадочных полос и перронов от снега и наледи. Также специалисты расчищают привокзальные площади в аэропорту.

Снегопад обрушился на столичный регион в ночь на понедельник. По данным Росавиации, за прошедшие сутки столичные аэропорты 26 раз закрывали полосы для проведения контрольных очисток. В связи с этим 28 рейсов задерживал из-за непогоды, а 26 – из-за дополнительного облива самолетов.

Подмосковный аэропорт Жуковский с 06:00 закрыли на чистку взлетно-посадочной полосы. К настоящему времени воздушная гавань работает в штатном режиме.