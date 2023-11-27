Почти 80 рейсов задержали или отменили в аэропортах Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Порядка 56 рейсов задержали, еще 20 отменили из-за снегопада в трех столичных аэропортах – Внуково, Домодедово и Шереметьево. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс Расписание".

По информации на 18:11 по московскому времени, во Внуково задержали 18 рейсов и два отменили, в Домодедово задержали 16 рейсов и шесть отменили, в Шереметьево задержаны 22 рейса и 12 отменены.

Ранее сообщалось, что утром 27 ноября в Москве были задержаны и отменены почти 30 авиарейсов из-за метели. Позже поступила информация о том, что все московские аэропорты начали работать в обычном режиме, несмотря на погодные условия.

Помимо этого, сотрудники Шереметьево советовали пассажирам заранее выезжать в аэропорт из-за снегопада. Также их просили пользоваться аэроэкспрессами.

Более 30 рейсов задержали в столичных аэропортах утром 27 ноября