Почти 25 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В столичных аэропортах задержали и отменили 24 вылета. Это следует из данных сервиса "Яндекс. Расписания".

Согласно данным онлайн-табло на 11:05, во Внуково изменено время вылета восьми рейсов. Еще три полета не состоятся.

В Домодедово задержали пять вылетов, еще два отменили. В Шереметьево задержали шесть рейсов без отмен запланированных полетов.

Накануне Росавиация сообщила о штатной работе столичных аэропортов в условиях снегопадов. Некоторые задержки вылетов в ведомстве объяснили необходимостью облива самолетов. Для обслуживания самолетов в условиях непогоды воздушные гавани имеют все средства.



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