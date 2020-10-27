С 31 октября изменится маршрут электробуса № 205

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Маршрут электробуса № 205 изменится с 31 октября. Электробусы будут ходить от Беловежской улицы до Киевского вокзала через проспект Генерала Дорохова вместо Можайского шоссе, сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы в Telegram.

От Беловежской улицы электробусы проследуют через Сколковское шоссе, Весеннюю и Березовую улицы, совхоз "Заречье", Заречную и Торговую улицы (с 8:00 до 21:00 – с заездом к остановке Торговый центр), проспект Генерала Дорохова, ТТК, Кутузовский проспект и набережную Тараса Шевченко (обратно – к ТТК через Бережковскую набережную) до Киевского вокзала.

Московские электробусы начали работать на маршруте № К. Электробусы будут начинать свой маршрут от метро "Китай-город", а затем проследуют через Павелецкий вокзал до кинотеатра "Ударник". Таким образом, число экологических маршрутов в городе увеличилось до 38.

8 октября Сергей Собянин сообщил, что на дороги Москвы вышел 500-й электробус. Он перевозит пассажиров по маршруту м4 – от станции метро "Озерная" до метро "Октябрьская". Запас хода без подзарядки составляет около 40–50 километров.