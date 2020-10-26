Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Московские электробусы начали работать на маршруте № К. Об этом говорится на официальной странице департамента транспорта в Telegram.

Таким образом, число экологических маршрутов в городе увеличилось до 38. В ведомстве отметили, что электробусы будут начинать свой маршрут от метро "Китай-город", а затем проследуют через Павелецкий вокзал до кинотеатра "Ударник".

"А еще он (маршрут. – Прим. ред.) стал двусторонним – доехать на электробусе можно и в центр, и из него. Теперь жителям Замоскворечья станет удобнее добираться до соцобъектов (например, до поликлиники № 68)", – сообщили в пресс-службе.

8 октября Сергей Собянин сообщил, что на дороги Москвы вышел 500-й электробус. Он перевозит пассажиров по маршруту м4 – от станции метро "Озерная" до метро "Октябрьская". Запас хода без подзарядки составляет около 40–50 километров. Ожидается, что новый вид транспорта в районе позволит упростить технологическое обслуживание и снизить уровень шума и вредных выбросов.

Электробусы запустили в столице в 2018 году. Новый транспорт в Москву поставляют российские производители – КамАЗ и ГАЗ. Электробусы оснащены системой климат-контроля, камерами видеонаблюдения и спутниковой навигацией, а также USB-разъемами для зарядки телефонов.

Электробусы вмещают 85 пассажиров, в салонах – по 30 сидячих мест. Данный вид транспорта адаптирован для маломобильных пассажиров. Ожидается, что к концу года в городе будет 600 электробусов.

