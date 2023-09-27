Движение на Бутовской линии метро ввели в график

Фото: ТАСС/Татьяна Макеева

Движение поездов на Бутовской линии Московского метрополитена осуществляется в соответствии с графиком. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.

Утром 27 сентября на северном участке линии были увеличены интервалы движения поездов для проверки состава.

Вечером 21 сентября интервалы движения поездов на северном участке Калужско-Рижской линии увеличили из-за человека на путях. Поезда не ходили от станции "Медведково" до "Бабушкинской". Затем движение восстановили.

Интервалы движения поездов увеличены на участке Арбатско-Покровской линии