Интервалы движения поездов временно увеличили на Бутовской линии метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

На северном участке Бутовской линии метро увеличены интервалы движения поездов для проверки состава, сообщается в телеграм-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Сейчас движение вводится в график.

Ранее поезда следовали с опозданием на северном участке Калужско-Рижской линии из-за человека на путях. В департаменте уточняли, что движения не было от станции "Медведково" до "Бабушкинской".

Помимо этого, на участке третьего маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-3) в сторону Крюкова и Казанском направлении Московской железной дороги (МЖД) в сторону столицы задерживались поезда. Движение осуществлялось с опозданием из-за технических причин.

Поезда задерживаются на МЦД-3 и Казанском направлении МЖД по техническим причинам