Движение на участке Калужско-Рижской линии метро ввели в график

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Движение на Калужско-Рижской линии столичного метро ввели в график. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Вечером 21 сентября интервалы движения поездов на северном участке Калужско-Рижской линии были увеличены из-за человека на путях.

В департаменте уточняли, что движение отсутствовало от станции "Медведково" до "Бабушкинской".

Кроме того, что на участке третьего маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-3) в сторону Крюкова и Казанском направлении Московской железной дороги (МЖД) в сторону столицы задерживаются поезда. Движение проходит с опозданием в связи с техническими причинами.

Поезда задерживаются на МЦД-3 и Казанском направлении МЖД по техническим причинам