Специалисты восстановили работу станции "Ростокино" после отключения электричества

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Специалисты восстановили работу станции "Ростокино" Ярославского направления Московской железной дороги после отключения электричества, сообщила пресс-служба МЖД.

"Железнодорожники восстановили электроснабжение станции. В настоящее время все оборудование, в том числе турникеты, работает в штатном режиме", – говорится в сообщении.

Отключение электричества на станции произошло 27 сентября в 15:50. В результате произошедшего временно не работало насосное оборудование, в подземном переходе скопилась вода. Это не повлияло на движение поездов.

Ранее грузовой поезд по техническим причинам совершил вынужденную остановку в районе станции Ступино на Павелецком направлении МЖД. Из-за этого некоторые поезда задерживались на час и более. Чтобы освободить перегон, со станции Кашира был отправлен вспомогательный локомотив.

