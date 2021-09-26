Поезда на Павелецком направлении МЖД могут задержаться из-за остановки состава

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Сергей Быстров

Из-за остановки состава в районе станции Ступино поезда на Павелецком направлении Московской железной дороги могут курсировать с задержкой, сообщает пресс-служба МЖД.

Уточняется, что грузовой поезд совершил вынужденную остановку в 9:09 по техническим причинам. Из-за этого прогнозируется задержка более часа пассажирского поезда №6 Астрахань – Москва, двух пригородных поездов в сторону Москвы и пяти в сторону области.

Чтобы освободить перегон со станции Кашира отправили вспомогательный локомотив.

Ранее сообщалось об изменении графика поездов Савеловского направления МЖД. Это связано со строительными работами на путепроводе в Лобне.