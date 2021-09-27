Электричество отключилось на станции Ростокино Ярославского направления МЖД

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На станции Ростокино Ярославского направления Московской железной дороги произошло отключение электричества. Об этом сообщили в пресс-службе МЖД.

"Сегодня в 15:50 на станции Ростокино Ярославского направления МЖД произошло отключение электроэнергии, в результате чего временно не работает насосное оборудование, в подземном переходе скопилась вода", – говорится в сообщении.

Уточняется, что это не повлияло на движение поездов. В настоящее время специалисты выясняют причины случившегося, на месте работает бригада железнодорожников.

Накануне грузовой поезд по техническим причинам совершил вынужденную остановку в районе станции Ступино на Павелецком направлении МЖД. Из-за этого некоторые поезда задерживались на час и более. Чтобы освободить перегон, со станции Кашира был отправлен вспомогательный локомотив.

