Расписание пригородных поездов МТППК изменится с 24 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

С 24 сентября по 21 октября изменится расписание электричек МТППК из-за модернизации железнодорожной инфраструктуры. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу компании.

"Из-за масштабных работ по модернизации второго главного пути на перегоне Спирово – Осеченка значительно изменится расписание пригородных поездов МТППК. Некоторые рейсы отменят", – говорится в сообщении.

Узнать точное расписание поездов можно на сайте mtppk.ru или в приложении "РЖД Пассажирам".

Ранее сообщалось об изменении графика поездов Савеловского направления МЖД. Это связано со строительными работами на путепроводе в Лобне.