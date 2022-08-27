Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Эскалатор на станции "Октябрьская" Кольцевой линии метро закроют на ремонт с 29 августа по 21 октября этого года. Об этом сообщается на сайте столичной подземки.

"С 29 августа по 21 октября на станции "Октябрьская" (выходы №1 и 2) закроют на ремонт эскалатор", – говорится в сообщении.

Кроме того, с 29 августа по 9 сентября текущего года на ремонт закроют эскалатор на станции "Римская" Люблинско-Дмитровской линии метро.

В начале июля заммэра Москвы Андрей Бочкарев сообщил о старте пусконаладочных работ на восьми эскалаторах станции "Марьина Роща" Большой кольцевой линии (БКЛ). Глубина станции составит около 70 метров.

