Движение на внутренней стороне ТТК затруднено из-за столкновения трех машин

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

На Хорошевской эстакаде столкнулись три автомобиля, на внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) образовался затор продолжительностью 4,3 километра. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"На Хорошевской эстакаде столкнулись два автомобиля, после чего в них врезался еще один. Заняты правый и средний ряд. Движение по внутренней стороне ТТК затруднено на 4,3 километра. Пострадавших нет", – говорится в сообщении.

В департаменте призвали водителей по возможности искать пути объезда.

Ранее крупная авария произошла на Ленинградском шоссе в Москве. Там столкнулись три машины.

По предварительным данным, аварию спровоцировал таксист, который резко затормозил и запустил цепную реакцию.