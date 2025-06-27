Работа вестибюлей метро в районе "Лужников" будет ограничена 27 и 28 июня

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В Москве на станциях метро в районе стадиона "Лужники" 27 и 28 июня возможны ограничения на вход и выход в связи с проведением концерта. Об этом сообщает телеграм-канал столичного Дептранса.

На станции "Спортивная" южный вестибюль перед мероприятием будет работать только для выхода пассажиров, после его откроют только для входа.

"Пополните "Тройку" для обратной поездки в метро заранее. Это можно сделать онлайн в приложении "Метро Москвы". А также оплатить проезд можно банковской картой прямо на турникете", – говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в районе спорткомплекса "Лужники" будет временно ограничено движение с 27 по 28 июня. В эти дни водители не могут съехать с улицы Хамовнический Вал на улицу Доватора. С 20:00 будет перекрыт проезд на улице Савельева, Доватора, 10-летия Октября, 3-й Фрунзенской, Ефремова, Трубецкой и в Проектируемом проезде № 2309.

Жителей и гостей столицы также предупредили об ограничениях движения в центре Москвы. В субботу, 28 июня, с 08:00 на сутки закроют проезд по улице Ильинке от Старой до Красной площади и от улицы Ильинки до улицы Варварки в районе дома 5 на Красной площади.

Кроме того, с 15:00 до 19:30 нельзя будет воспользоваться крайней правой полосой на участке Моховой улицы, а с 00:00 субботы до окончания мероприятий парковка на участке улицы Ильинки будет запрещена.

