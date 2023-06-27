ГД приняла закон о новом порядке получения водительских прав

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о новом порядке получения водительских прав.

В соответствии с документом, предполагающим внесение изменений в статьи 25 и 26 Федерального закона "О безопасности дорожного движения", система оформления водительских прав в России существенно изменится с 1 апреля 2024 года.

Нововведения в том числе изменят порядок обмена иностранных прав на российские: документ национального образца нужно будет получить не позже, чем через год после получения вида на жительства в России или гражданства. Это требование распространится как на иностранцев, так и на россиян.

В обновленном документе указано, что иностранные национальные и международные водительские права будут признаны недействительными на территории РФ после истечения одного года со дня легализации в России, то есть получения вида на жительство (ВНЖ) или статуса гражданина.

Такое же требование относится и к российским гражданам, у которых имеются иностранные права, оформленные во время продолжительного пребывания за границей. Данные документы гражданам России придется заменить.

В Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП) сказано, что при управлении автомобиля с недействительным водительским удостоверением в России, гражданину грозит штраф.

В документе также указано о нюансе в случае с Белоруссией. Водительские права не нужно менять, если речь идет о российских или белорусских гражданах имеющих удостоверения белорусского образца.

Следующим исключением является замена национальных прав на российские без прохождения экзаменов, обучения и предъявления медсправок для сотрудников дипломатических представительств, консульских учреждений иностранных государств в России и членов их семей, сотрудников международных организаций и их представительств, аккредитованных при МИД России.

Выдавать российские национальные водительские удостоверения на основании иностранных национальных прав наиболее популярных категорий ("М", "А", "В" и подкатегорий "А1", "В1") будут после успешной сдачи теоретического экзамена.

Этим водителям необходимо выучить билеты ПДД, а также пройти теоретический экзамен на компьютере. При этом сдавать практику в ГИБДД не потребуется. Однако права буду выданы только при наличии медзаключения об отсутствии противопоказаний к управлению транспортными средствами.

Без прохождения соответствующего профессионального обучения и без сдачи экзаменов можно будет получить водительские права следующих категорий:

права категории "M" (мопеды) с любым видом трансмиссии можно получить при наличии любой категории прав;

подкатегорию "A1" (мотоциклы с мотором объемом до 125 сантиметров кубических) можно открыть при наличии права на управление транспортными средствами категории "А" (мотоциклы);

подкатегории "B1" (трициклы и квадрициклы) – при наличии права на управление транспортными средствами категории "В";

подкатегории "B1" с мотоциклетной посадкой или рулем мотоциклетного типа – при наличии права на управление транспортными средствами категории "А".

Кроме того, автомобилисты могут получить права категории "ВЕ" (легковой автомобиль с прицепом) если уже имеются права категории "B" (легковые автомобили), "СЕ" (грузовик с прицепом), категории "DE", подкатегории "C1E", подкатегории "D1E". Стаж водителя должен быть от одного года.

Внесение изменений в порядок получения водительских удостоверений связан с усилением контроля за автомобилистами с иностранными права из-за высокой частоты дорожно-транспортных происшествий. Сюда включены водители, управляющие пассажирским и грузовым транспортном.

В пояснительной записке к документу указали, что наблюдается высокий риск ДТП по вине водителей, обладающих иностранными правами со стажем менее двух лет. При обмене удостоверений водители обязаны будут пройти полное обследование. В случае обнаружения врачами наличия противопоказаний к управлению транспортным средством, будущему водителю сначала придется устранить проблемы, потом только садиться за руль.

Отмечается, что подобные изменения должны оказать положительное влияние на безопасность на дорогах, а также снизить число аварий и серьезность их последствий.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла во втором чтении законопроект, который меняет систему получения водительских прав. Нововведения будут связаны с допуском граждан к управлению транспортными средствами.

Новый закон вступит в силу с 1 апреля следующего года. По словам первого зампреда комитета ГД по транспорту Павла Федяева, во время работы над поправками парламентарии активно работали совместно с МВД.

В РФ предложили обновить закон о безопасности дорожного движения