Движение на МЦД-2 и Курском направлении МЖД остановлено из-за вынужденной остановки поезда

ТАСС/Станислав Красильников

Движение на МЦД-2 и Курском направлении МЖД временно приостановлено в обе стороны в связи с остановкой поезда по техническим причинам, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

"На D2 и Курском направлении приостановлено движение в обе стороны через станцию Люблино из-за остановки состава по техническим причинам", – говорится в сообщении.

Дептранс и МЖД принимают меры для восстановления движения.

Ранее сообщалось, что с 28 июня по 25 июля пригородные поезда Курского направления Московской железной дороги (МЖД) и МЦД-2 будут курсировать по измененному расписанию.

Уточняется, что расписание изменится в связи с путевым развитием станции Москва-Пассажирская-Курская для будущего МЦД-4 и смене стрелочных переводов на станциях Царицыно, Гривно и Столбовая.

Как уточняется, работы будут проводиться в ночное время.