Ряд автобусных маршрутов изменится в ЮЗАО и ЮАО с 28 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Ряд автобусных маршрутов изменится с 28 мая в Ясеневе и на Севастопольском проспекте, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Так, автобус № 262 вместо улицы Паустовского будет курсировать по Литовскому бульвару, Вильнюсской и Голубинской улицам. Автобус № 648 станет ходить чаще и вместо станции метро "Битцевский парк" поедет до станции метро "Ясенево".
Кроме того, будут объединены маршруты № 642к и 642, а также № 651 и 262. Маршруты Т85, № 648 и С977 поедут из Ясенева до станции метро "Зюзино", а С977 – до станции метро "Каховская".
Жителям столицы посоветовали заранее планировать свой маршрут.
29 мая в связи с проведением Кубка России по футболу автобусы изменят маршрут в районе станции метро "Спортивная". Изменения будут действовать до окончания мероприятия.
Так, автобус м5 пойдет по Комсомольскому проспекту (как 138к). Автобусы м6 и 220 – по Хамовническому Валу и Лужнецкому проезду (как с755) вместо улиц Доватора и 10-летия Октября.
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