Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Автобусы изменят маршрут в районе станции метро "Спортивная" 29 мая в связи с проведением Кубка России по футболу, сообщает телеграм-канал "Дептранс. Оперативно".
"29 мая с 17:30 до окончания мероприятия автобусы не заезжают к метро "Спортивная", – отметили в Дептрансе.
Уточняется, что автобус м5 пойдет по Комсомольскому проспекту (как 138к). Автобусы м6 и 220 – по Хамовническому Валу и Лужнецкому проезду (как с755) вместо улиц Доватора и 10-летия Октября.
"Не работают остановки "МЦК Лужники" на улице Доватора, "Метро "Спортивная" и "Новодевичий монастырь" на улице 10-летия Октября", – добавили в ведомстве.
Пассажиров попросили пользоваться остановками на Хамовническом Валу "МЦК "Лужники" и "Хамовнический Вал", на Комсомольском проспекте и в Лужнецком проезде.
Ранее сообщалось, что 29 мая из-за проведения футбольного матча также перекроют некоторые улицы возле спортивной арены "Лужники". Ограничения начнут действовать в 18:00 и сохранятся до окончания мероприятия. Перекрытия движения затронут девять участков.
Помимо этого, на участках перекрытия нельзя будет парковаться в период с 00:01 28 мая и до окончания футбольного матча.
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