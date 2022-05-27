Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Автобусы изменят маршрут в районе станции метро "Спортивная" 29 мая в связи с проведением Кубка России по футболу, сообщает телеграм-канал "Дептранс. Оперативно".

"29 мая с 17:30 до окончания мероприятия автобусы не заезжают к метро "Спортивная", – отметили в Дептрансе.

Уточняется, что автобус м5 пойдет по Комсомольскому проспекту (как 138к). Автобусы м6 и 220 – по Хамовническому Валу и Лужнецкому проезду (как с755) вместо улиц Доватора и 10-летия Октября.

"Не работают остановки "МЦК Лужники" на улице Доватора, "Метро "Спортивная" и "Новодевичий монастырь" на улице 10-летия Октября", – добавили в ведомстве.

Пассажиров попросили пользоваться остановками на Хамовническом Валу "МЦК "Лужники" и "Хамовнический Вал", на Комсомольском проспекте и в Лужнецком проезде.

Ранее сообщалось, что 29 мая из-за проведения футбольного матча также перекроют некоторые улицы возле спортивной арены "Лужники". Ограничения начнут действовать в 18:00 и сохранятся до окончания мероприятия. Перекрытия движения затронут девять участков.

Помимо этого, на участках перекрытия нельзя будет парковаться в период с 00:01 28 мая и до окончания футбольного матча.