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Транспорт

27 мая, 23:16

На западе Москвы 28 мая изменятся 6 автобусных маршрутов

транспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Из-за мероприятия, посвященного Дню военного водителя, 28 мая на западе столицы изменятся шесть автобусных маршрутов. Об этом рассказали в пресс-службе Дептранса.

"С 10:00 и до окончания праздничного мероприятия автобусы №227, 518, 611, 707, 890, 1147 вместо дублера поедут по Ленинскому проспекту из центра у станции метро "Тропарево", – говорится в сообщении.

Для указанных маршрутов в направлении из центра остановку "Метро "Тропарево" перенесут с дублера на Ленинский проспект к выходу из станции метро №3.

Ранее сообщалось, что из-за строительных работ два автобусных маршрута в центре столицы изменят работу, а рейс № 166к в ТиНАО будет выполняться ежедневно.

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