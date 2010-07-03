Росавиация запретила эксплуатацию нескольких самолетов Nordwind

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Росавиация запретила эксплуатацию нескольких самолетов чартерной авиакомпании Nordwind. Об этом сообщает "Интерфакс".

22 мая Росавиация ввела ограничения на эксплуатацию воздушного судна Airbus 321 VP-BHN, чуть ранее ведомство также приостановило полеты самолета Airbus 330 VP-BUB. На основании этих приказов был ограничен сертификат эксплуатанта перевозчика.

Кроме того, ведомство также не выдает разрешение на эксплуатацию новых бортов Boeing-777, поставка которых ожидалась в нынешнем году. Для этого самолеты должны быть внесены в сертификат эксплуатанта перевозчика.

В конце марта Росавиация ограничила сертификат авиакомпании Nordwind ("Северный ветер") из-за требований к безопасности полетов. Решение было принято после внеплановой проверки авиаперевозчика в феврале 2019 года. При этом ограничения были не связаны с финансово-экономическим состоянием компании.

Авиакомпания "Северный ветер" основана в 2008 году. В парке перевозчика находятся лайнеры Boeing 737, Boeing 767, Boeing 777 и Аirbus 321. Входит в топ-10 по перевозке пассажиров в гражданской авиации РФ.

