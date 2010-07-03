Темы дня

ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

15:21

Росавиация ограничила Nordwind в полетах

транспорт

15:21

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Росавиация ограничила сертификат авиакомпании Nordwind ("Северный ветер") из-за требований к безопасности полетов.

В сообщении ведомства отмечается, что речь идет об "аннулировании специальных разрешений, указанных в эксплуатационных спецификациях, касающихся полетов с применением правил ETOPS (увеличенное время полета до запасного аэродрома свыше 60 минут), на всех воздушных судах эксплуатанта".

Решение было принято после внеплановой проверки авиаперевозчика в феврале 2019 года. Подчеркивается, что ограничение не связано с финансово-экономическим состоянием компании. Nordwind может продолжать выполнять полеты.

Авиакомпания "Северный ветер" основана в 2008 году. В парке перевозчика находятся лайнеры Boeing 737, Boeing 767, Boeing 777 и Аirbus 321. Входит в топ-10 по перевозке пассажиров в гражданской авиации РФ.

В марте прошлого года Ространснадзор предписал приостановить эксплуатацию всех самолетов Ан-148. Кроме того, принято решение приостановить полеты всех лайнеров компании "Саратовские авиалинии".

транспорт

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика