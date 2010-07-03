Росавиация ограничила Nordwind в полетах

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Росавиация ограничила сертификат авиакомпании Nordwind ("Северный ветер") из-за требований к безопасности полетов.

В сообщении ведомства отмечается, что речь идет об "аннулировании специальных разрешений, указанных в эксплуатационных спецификациях, касающихся полетов с применением правил ETOPS (увеличенное время полета до запасного аэродрома свыше 60 минут), на всех воздушных судах эксплуатанта".

Решение было принято после внеплановой проверки авиаперевозчика в феврале 2019 года. Подчеркивается, что ограничение не связано с финансово-экономическим состоянием компании. Nordwind может продолжать выполнять полеты.

Авиакомпания "Северный ветер" основана в 2008 году. В парке перевозчика находятся лайнеры Boeing 737, Boeing 767, Boeing 777 и Аirbus 321. Входит в топ-10 по перевозке пассажиров в гражданской авиации РФ.

В марте прошлого года Ространснадзор предписал приостановить эксплуатацию всех самолетов Ан-148. Кроме того, принято решение приостановить полеты всех лайнеров компании "Саратовские авиалинии".